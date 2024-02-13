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В мэрии Новосибирска прокомментировали возможное банкротство «МЕТРО МиР»

НОВОСИБИРСК, 13 февраля, ФедералПресс. ООО «КДС» заявило о намерении подать иск на банкротство муниципального предприятия «МЕТРО МиР», которое отвечает за ливневки в Новосибирске. В мэрии прокомментировали ситуацию «ФедералПресс».
Источник: Reuters

«Судебные решения, вынесенные по исковым заявлениям мэрии Новосибирска к МП “МЕТРО МиР”, в настоящее время на исполнении отсутствуют, заявления о признании предприятия несостоятельным (банкротом) мэрией города в установленном порядке в суд не направлялись», — рассказали в мэрии.

Отметим, что МП «МЕТРО МиР» занимается строительством и обслуживанием городских ливневых канализаций. При этом ранее на компанию были заведены уголовные дела за неисполнение муниципальных контрактов. По данным сайта «Госзакупки», планируется провести ежегодный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности компании «МЕТРО МиР».

Добавим, что, по данным Арбитражного суда Новосибирской области, задолженность компании составляет 11,6 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске не могут достроить поликлинику из-за отсутствия ливневок, так как муниципальное предприятие не выполнило все обязательства по контракту.

экономика