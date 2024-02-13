В мэрии Новосибирска прокомментировали возможное банкротство «МЕТРО МиР»

«Судебные решения, вынесенные по исковым заявлениям мэрии Новосибирска к МП “МЕТРО МиР”, в настоящее время на исполнении отсутствуют, заявления о признании предприятия несостоятельным (банкротом) мэрией города в установленном порядке в суд не направлялись», — рассказали в мэрии.