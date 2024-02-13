В мэрии Новосибирска прокомментировали возможное банкротство «МЕТРО МиР»

«Судебные решения, вынесенные по исковым заявлениям мэрии Новосибирска к МП “МЕТРО МиР”, в настоящее время на исполнении отсутствуют, заявления о признании предприятия несостоятельным (банкротом) мэрией города в установленном порядке в суд не направлялись», — рассказали в мэрии.
Отметим, что МП «МЕТРО МиР» занимается строительством и обслуживанием городских ливневых канализаций. При этом ранее на компанию были заведены уголовные дела за неисполнение муниципальных контрактов. По данным сайта «Госзакупки», планируется провести ежегодный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности компании «МЕТРО МиР».
Добавим, что, по данным Арбитражного суда Новосибирской области, задолженность компании составляет 11,6 млн рублей.
Напомним, в Новосибирске не могут достроить поликлинику из-за отсутствия ливневок, так как муниципальное предприятие не выполнило все обязательства по контракту.