В уфимской Зеленой Роще откроется новый спорткомплекс с двумя бассейнами

Новый уфимский физкультурно-оздоровительный комплекс, который начнёт работу во второй половине февраля, будет назван в честь Ульфата Мустафина. Этот спортивный объект столицы Башкирии начали возводить в 2022 году. Трехэтажный ФОК расположился в Уфе на улице Менделеева между горнолыжным центром «Ак Йорт» и площадкой «ВДНХ-Экспо».
— На объекте завершают строительно-монтажные работы, — уточнил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. — Специалисты укладывают борцовские ковры и напольное покрытие в залах, заканчивают окраску стен, монтаж потолков и лестничных ограждений.
В спортцентре площадью 9,5 тысячи квадратных метров размещена ледовая арена, зал для борьбы, универсальный спортивный и тренажёрный залы, а также большой и малый бассейны. Здесь смогут заниматься бесплатно более 400 детей.
— В новый ФОК будут приходить дети, чтобы заниматься спортом, становиться физически крепкими людьми, заниматься здесь будут и взрослые, а объект на самом деле уникальный — четыре в одном, — сказал побывавший на стройплощадке глава РБ Радий Хабиров. — Во второй половине февраля он откроет свои двери. Это будет хороший подарок нашим детям и столице Башкирии в преддверии её 450-летия.
Глава региона подчеркнул, что власти республики уделяют огромное внимание развитию спорта в Башкирии, особенно детского, а кроме юбилейных объектов возводятся еще несколько спортзалов по схеме государственно-частного партнёрства.
— Но работы впереди ещё много, интерес наших жителей к занятиям физкультурой и спортом растёт, — подытожил Радий Фаритович. — Поэтому продолжим насыщать спортивную инфраструктуру по всему региону.