В уфимской Зеленой Роще откроется новый спорткомплекс с двумя бассейнами

— В новый ФОК будут приходить дети, чтобы заниматься спортом, становиться физически крепкими людьми, заниматься здесь будут и взрослые, а объект на самом деле уникальный — четыре в одном, — сказал побывавший на стройплощадке глава РБ Радий Хабиров. — Во второй половине февраля он откроет свои двери. Это будет хороший подарок нашим детям и столице Башкирии в преддверии её 450-летия.