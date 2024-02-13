За некоторые заслуги полагается доплата к пенсии в размере 30 тысяч рублей

Самые крупные доплаты полагаются гражданам за государственные награды, размер такой надбавки установлен на уровне 415% от социальной пенсии, то есть в 2024 году выплата составляет чуть меньше 30 тысяч рублей, напомнил эксперт. Рассчитывать на столь солидную прибавку могут Герои России, Герои СССР, Герои Труда, Герои Социалистического Труда, а также граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, перечислил Виноградов.