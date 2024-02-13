За некоторые заслуги полагается доплата к пенсии в размере 30 тысяч рублей

В России за определенные заслуги и награды полагаются существенные доплаты к пенсии, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Самые крупные доплаты полагаются гражданам за государственные награды, размер такой надбавки установлен на уровне 415% от социальной пенсии, то есть в 2024 году выплата составляет чуть меньше 30 тысяч рублей, напомнил эксперт. Рассчитывать на столь солидную прибавку могут Герои России, Герои СССР, Герои Труда, Герои Социалистического Труда, а также граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, перечислил Виноградов.
Пенсионеры, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени или тремя орденами Мужества, а также лауреаты государственных премий СССР и России имеют право на прибавку в размере 330% социальной пенсии — 23 606 рублей, рассказал юрист.
Также надбавка полагается лауреатам орденов Трудовой Славы трех степеней, орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней и чемпионом Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, добавил эксперт. Для них доплату установили на уровне 250%, что составляет 17 883 рубля, отметил он.
Кроме этого различные льготы, надбавки и субсидии могут предоставлять пенсионерам, награжденным региональными и ведомственными наградами, рассказал Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» (18+).
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