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Росреестр нашел в Хабаровском крае землю для жилищного строительства

Больше всего участков оказалось в краевом центре и Хабаровском районе.
Источник: Хабаровский край сегодня

В Росреестре посчитали, сколько в Хабаровском крае земли, пригодной для строительства жилья. Наибольшие площади для застройки найдены Росреестром в Хабаровске и Хабаровском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поиски подходящих участков для строительства в рамках проекта «Земля для стройки» на территории Хабаровского края ведутся с 2020 года.

Перечень земельных участков и территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство, постоянно пополняется и содержит сведения о 395 земельных участках на площади 988,55 га.

 — Получить информацию о земельных участках, пригодных для жилищного строительства, можно онлайн на Публичной кадастровой карте Росреестра, — уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко. — Помимо общедоступных сведений об объекте сервис отражает информацию о том, как можно использовать участок, есть ли там инженерные сети и прочие подробности. Здесь же можно заполнить специальную форму обращения о намерении приобрести участок и направить в уполномоченный орган. Интересно, что землю можно выбрать не только в крае, но и в любом другом регионе РФ, не выезжая туда.

По стране удалось выявить более 80,6 тысяч земельных участков, которые можно использовать для жилищного строительства.

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