Росреестр нашел в Хабаровском крае землю для жилищного строительства

— Получить информацию о земельных участках, пригодных для жилищного строительства, можно онлайн на Публичной кадастровой карте Росреестра, — уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко. — Помимо общедоступных сведений об объекте сервис отражает информацию о том, как можно использовать участок, есть ли там инженерные сети и прочие подробности. Здесь же можно заполнить специальную форму обращения о намерении приобрести участок и направить в уполномоченный орган. Интересно, что землю можно выбрать не только в крае, но и в любом другом регионе РФ, не выезжая туда.



По стране удалось выявить более 80,6 тысяч земельных участков, которые можно использовать для жилищного строительства.