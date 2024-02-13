Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

«Многие люди, с которыми работают наши муниципальные штабы, говорят, что покупать его (газовое оборудование — ред.) самим дорого… Нужно создать такие условия, при которых люди не будут испытывать неудобств, а мы сможем провести газ в жилые дома», — заявил губернатор.