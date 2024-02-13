Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.
«Многие люди, с которыми работают наши муниципальные штабы, говорят, что покупать его (газовое оборудование — ред.) самим дорого… Нужно создать такие условия, при которых люди не будут испытывать неудобств, а мы сможем провести газ в жилые дома», — заявил губернатор.
По словам Развожаева, он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину и и. о. заместителя Евгению Горлову проработать этот вопрос. Они должны будут обсудить с банками возможность запуска программы по рассрочке и посчитать возможности бюджета Севастополя по компенсации банкам процентной ставки.
В ноябре прошлого года Развожаев заявлял, что в Севастополе продолжается масштабная программа догазификации. До конца года 80 гражданам льготной категории проведут газ бесплатно.
По всем вопросам, связанным с оформлением документов, власти рекомендуют обращаться в штабы по догазификации, которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона. Специальная памятка с перечнем необходимых документов размещена на сайте ГУП «Севастополь газ».