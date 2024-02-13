В целом на период летних отпусков и каникул увеличивается курсирование и количество поездов, следующих на юг. В конце мая из Москвы в Крым будут отправляться семь поездов ежедневно, два поезда пойдут из Петербурга. Еще восемь поездов и три прицепные группы поедут из других регионов.
Поезд Челябинск — Севастополь запускают на лето
Летом 2024 года челябинцы смогут добраться до Севастополя на поезде. Он будет ходить один раз в неделю. Из Челябинска — по пятницам с 24 мая по 18 октября, из Севастополя — по вторникам с 21 мая по 15 октября. Эта информация появилась на сайте первого в России частного железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».