Поезд Челябинск — Севастополь запускают на лето

Летом 2024 года челябинцы смогут добраться до Севастополя на поезде. Он будет ходить один раз в неделю. Из Челябинска — по пятницам с 24 мая по 18 октября, из Севастополя — по вторникам с 21 мая по 15 октября. Эта информация появилась на сайте первого в России частного железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».