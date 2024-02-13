Повышать ставку НДС в Казахстане не будут, заявил новый премьер

На сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) — это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации. В сентябре прошлого года сообщалось, что НДС в Казахстане может вырасти с 12 до 16%. В МНЭ объясняли, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.