Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината

«Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое имущество… доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО “Серовский завод ферросплавов”, АО “Челябинский электрометаллургический комбинат”, АО “Кузнецкие ферросплавы”; наложить арест на все акции АО “Челябинский электрометаллургический комбинат” и все акции АО “Кузнецкие ферросплавы”, принадлежащих АО “Компания “Эталон”, — следует из документа.