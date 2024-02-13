Суд арестовал имущество Челябинского электрометаллургического комбината

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество трех заводов — АО «Серовский завод ферросплавов» (СЗФ), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и АО «Кузнецкие ферросплавы», следует из картотеки дела.
Иск Генпрокуратуры РФ «об истребовании имущества из чужого незаконного владения» к челябинскому АО «Компания “Эталон”, бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой поступил в суд 5 февраля, а уже 6 февраля были приняты обеспечительные меры.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступают сами металлургические предприятия, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, министерство имущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и АО «ВТБ Регистратор».
«Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое имущество… доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО “Серовский завод ферросплавов”, АО “Челябинский электрометаллургический комбинат”, АО “Кузнецкие ферросплавы”; наложить арест на все акции АО “Челябинский электрометаллургический комбинат” и все акции АО “Кузнецкие ферросплавы”, принадлежащих АО “Компания “Эталон”, — следует из документа.
Генпрокуратура РФ просит истребовать «из незаконного владения» «Эталона» в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий — 53 миллиона штук СЗФ, 643 миллиона штук ЧЭМК и 67 миллионов акций «Кузнецких ферросплавов», также говорится в судебном акте. Предварительное заседание пройдет 19 февраля.
Судя по открытым данным, АО «Компания “Эталон” зарегистрирована в Челябинске, владеет активами трех крупных заводов в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях.