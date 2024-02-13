Рост цен на бензин и дизель зафиксирован в Татарстане

Дизельное топливо также показало рост в цене на четыре копейки, или на 0,07%, до 59,68 рубля за литр. За весь 2023 год заметно выросли цены на топливо: бензин АИ-92 подорожал на 7,14%, АИ-95 — на 7,27%, АИ-98 и выше — на 8,69%. Цена на дизельное топливо увеличилась на 10,09%.