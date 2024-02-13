Рост цен на бензин и дизель зафиксирован в Татарстане

В период с 29 января по 5 февраля 2024 года в Татарстане наблюдалось небольшое повышение цен на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо, как сообщает Татарстанстат.
Бензин АИ-95 подорожал на одну копейку, что составляет увеличение на 0,01%, и его цена составила 53,11 рубля за литр. Цены на другие марки бензина, такие как АИ-92 и АИ-98, остались на прежнем уровне — 49,28 и 66,67 рубля за литр соответственно.
Дизельное топливо также показало рост в цене на четыре копейки, или на 0,07%, до 59,68 рубля за литр. За весь 2023 год заметно выросли цены на топливо: бензин АИ-92 подорожал на 7,14%, АИ-95 — на 7,27%, АИ-98 и выше — на 8,69%. Цена на дизельное топливо увеличилась на 10,09%.
Ранее мы писали, что Россия демонстрирует высокую доступность бензина на фоне европейских стран, занимая 15-е место в рейтинге, подготовленном РИА Новости. Анализ рынка показал, что при стоимости бензина АИ-95 в 55,2 рубля, россияне могут купить на среднюю зарплату около 1164,7 литра топлива.