За январь 2024 года курс тенге укрепился на 1,4%, до 448,17 тенге за доллар. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«Значительную поддержку тенге с начала года оказывали повышенные продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Их сумма составила более 1 млрд долларов», — отметил Акылжан Баймагамбетов.
По его словам, приток нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг с начала 2024 года составил 194 млн долларов. «В условиях роста объемов продаж из Национального фонда и их влияния на текущую конъюнктуру курса тенге принято решение в интересах вкладчиков более активно покупать валюту для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ. В этой связи на февраль увеличен объем покупки иностранной валюты в ЕНПФ с 200 млн долларов до 400−500 млн долларов. Национальный банк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции», — подчеркнул Акылжан Баймагамбетов.
По его словам, годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%. «Снижение инфляции по итогам 2023 года позволило нам продолжить снижение базовой ставки. В январе она была снижена на 50 базисных пунктов, до 15,25%. Между тем темпы замедления годовой инфляции снижаются. Месячная инфляция за январь 2024 года сложилась выше среднеисторических значений. Сохраняемый инфляционный фон требует продолжения дезинфляционной политики», — считает он.
Валовые международные резервы на конец января текущего года составили 96,1 млрд долларов. «Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала 2024 года на 1,9%, до 36,7 млрд долларов, в том числе за счет увеличения остатков на валютных счетах БВУ в Национальном банке», — заявил Акылжан Баймагамбетов.
Активы Национального фонда снизились с начала 2024 года на 1%, составив 59,4 млрд долларов. «Это снижение произошло за счет начисления обязательств по программе “Нацфонд — детям”. При этом инвестиционный доход в январе составил 18 базисных пунктов или 0,11 млрд долларов», — подчеркнул Акылжан Баймагамбетов.
Сумма поступлений в фонд за январь составила 472 млрд тенге, в том числе 31 млрд тенге в национальной валюте. «Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 600 млрд тенге», — отметил заместитель председателя Нацбанка.
Он также рассказал об изменении объема пенсионных активов. «Пенсионные активы ЕНПФ демонстрируют положительную динамику. За январь 2024 года они выросли на 1,5%, до 18,1 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала 2024 года составил 112,6 млрд тенге. Пенсионные взносы составили 186,9 млрд тенге, а досрочные изъятия — 34 млрд тенге», — резюмировал Акылжан Баймагамбетов.