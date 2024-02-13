За январь 2024 года курс тенге укрепился на 1,4%

По его словам, приток нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг с начала 2024 года составил 194 млн долларов. «В условиях роста объемов продаж из Национального фонда и их влияния на текущую конъюнктуру курса тенге принято решение в интересах вкладчиков более активно покупать валюту для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ. В этой связи на февраль увеличен объем покупки иностранной валюты в ЕНПФ с 200 млн долларов до 400−500 млн долларов. Национальный банк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции», — подчеркнул Акылжан Баймагамбетов.