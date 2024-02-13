В Казахстане изменили план национальных углеводородных квот

Так, Национальный план углеродных квот изложен в новой редакции.
В частности, на 2024 год установлено:
Электроэнергетическая промышленность — 94 343 363 единиц углеродной квоты, тонн двуокиси углерода (ранее было утверждено 92 469 647 тонн);Нефтегазовая промышленность — 22 921 486 тонн (ранее было утверждено 22 353 819 тонн);Горнодобывающая промышленность — 2 864 801 тонн вместо 7 116 047 тонн;Металлургическая промышленность — 30 383 809 тонн вместо 29 832 525 тонн;Химическая промышленность — 2 464 510 тонн вместо 1 664 087 тонн;Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) промышленность — 9 109 279 тонн вместо 7 781 244 тонн;Объем резерва единиц углеродной квоты — 9 275 603 тонн (было 11 460 288 тонн).
На 2025 год установлено:
Электроэнергетическая промышленность — 92 101 734 единиц углеродной квоты, тонн двуокиси углерода (ранее было утверждено 91 076 361 тонн); Нефтегазовая промышленность — 22 379 767 тонн (ранее было утверждено 22 017 003 тонн); Горнодобывающая промышленность — 2 796 732 тонн вместо 7 008 826 тонн; Металлургическая промышленность — 29 661 879 тонн вместо 29 383 023 тонн; Химическая промышленность — 2 390 980 тонн вместо 1 639 013 тонн; Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) промышленность — 8 892 839 тонн вместо 7 664 000 тонн; Объем резерва единиц углеродной квоты — 9 194 506 тонн (было 11 299 264 тонн).
Приказ вводится в действие со дня его подписания.