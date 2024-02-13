А вот Уральское главное управление Центрального банка привело цифры декабрьской инфляции в федеральном округе. Самый высокий годовой показатель зафиксирован в Челябинской области. Там инфляция увеличилась до 7,31% после 7,29% в ноябре, сообщила пресс-служба Челябинского отделения Уральского главного управления.
Заработная плата продолжает расти в Челябинской области
Зарплата в Челябинской области по итогам 11 месяцев 2023 года увеличилась на 16,3% по отношению к такому же периоду 2022 года и составила 56 тыс. 869 рублей. Такие данные приводит Челябинскстат.