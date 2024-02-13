Заработная плата продолжает расти в Челябинской области

Зарплата в Челябинской области по итогам 11 месяцев 2023 года увеличилась на 16,3% по отношению к такому же периоду 2022 года и составила 56 тыс. 869 рублей. Такие данные приводит Челябинскстат.