В Волгограде вырос спрос на полноприводные автомобили

Самой популярной моделью полноприводного автомобиля стала модель ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива). На нее пришлось 13,2% от доли спроса на все полноприводные авто с пробегом. Средняя стоимость такой машины составляет 520 000 рублей.