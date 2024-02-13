В Волгограде вырос спрос на полноприводные автомобили

Выяснилось, что среди всех новинок в Волгограде в прошлом году доля спроса на полноприводные автомобили достигла 34%. Средняя стоимость такого автомобиля составила 3 790 000 рублей. С пробегом — 1 550 000 рублей.
Самой популярной моделью полноприводного автомобиля стала модель ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива). На нее пришлось 13,2% от доли спроса на все полноприводные авто с пробегом. Средняя стоимость такой машины составляет 520 000 рублей.
Второе место по спросу заняла Chevrolet Niva с долей в 6,8%. В прошлом году внедорожник можно было купить за 560 тыс. рублей.
На третьем месте расположился Renault Duster с долей спроса в 3,3%. Волгоградцы покупали его за 1 440 000 рублей.
Четвертое место занимает Kia Sportage (3,3%), пятое — Toyota Land Cruiser (2,5%). Автомобиль первой модели в прошлом году можно было купить за 1 830 000 рублей, второй — за 4 500 000 рублей.