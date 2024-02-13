Пермское УФАС выдало предписание краевому казначейству за нарушение закона о закупках

Начальная максимальная цена контракта составляла более 2,7 млн рублей. В день окончания подачи заявок на конкурс в Пермское УФАС поступила жалоба предпринимателя. Заявитель предполагал, что заказчик нарушил закон о закупках, не установив дополнительные требования к участникам.
«Согласно действующему законодательству, заказчик при проведении закупки на заключение контракта стоимостью выше 500 тыс. рублей обязан установить дополнительные требования к участникам закупки, а именно наличие подтвержденного опыта работы в сфере охранных услуг. При этом цена этих услуг по предыдущим контрактам должна составлять не менее 20% начальной максимальной цены контракта, на который претендует участник закупки. Указанные условия в конкурсной документации краевого казначейства отсутствовали», — сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.
Антимонопольная служба признала жалобу предпринимателя обоснованной. Казначейству было выдано предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в конкурсную документацию с учетом выявленного нарушения и требований законодательства о контрактной системе.
ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края» исполнило предписание, но решило оспорить данную позицию в суде. Арбитражный суд Пермского края признал законными решение и предписание Пермского УФАС России.