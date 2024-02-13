Пермское УФАС выдало предписание краевому казначейству за нарушение закона о закупках

«Согласно действующему законодательству, заказчик при проведении закупки на заключение контракта стоимостью выше 500 тыс. рублей обязан установить дополнительные требования к участникам закупки, а именно наличие подтвержденного опыта работы в сфере охранных услуг. При этом цена этих услуг по предыдущим контрактам должна составлять не менее 20% начальной максимальной цены контракта, на который претендует участник закупки. Указанные условия в конкурсной документации краевого казначейства отсутствовали», — сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.