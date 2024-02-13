В Екатеринбурге на высокую зарплату могут рассчитывать менеджер и автослесарь

Так, в Екатеринбурге ищут менеджера по продажам на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт ведения переговоров. На втором месте по высокооплачиваемости оказалась вакансия автослесаря по ремонту холодильного оборудования. Такое работник может получать до 120 тысяч рублей.