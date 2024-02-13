В Екатеринбурге на высокую зарплату могут рассчитывать менеджер и автослесарь

В Екатеринбурге на высокую зарплату могут рассчитывать менеджер по продажам, автослесарь и инженер-конструктор. Они могут получать в месяц от 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
Так, в Екатеринбурге ищут менеджера по продажам на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт ведения переговоров. На втором месте по высокооплачиваемости оказалась вакансия автослесаря по ремонту холодильного оборудования. Такое работник может получать до 120 тысяч рублей.
— Работодатель обещает льготное питание и корпоративные скидки, — отметили аналитики.
На третьем месте разместилось предложение о вакансии инженера- конструктора. Он может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей. При этом такой кандидат должен иметь профильное образование и опыт работы.
Также в рейтинг попали вакансии старшего специалиста по развитию франшизы с зарплатой от 93 тысяч рублей и начальника склада с зарплатой от 85 тысяч рублей.