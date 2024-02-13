Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на стройплощадке теплового луча

В Иркутске продолжается строительство теплового луча. На объекте по улице Баррикад состоялось выездное совещание мэра города Руслана Болотова и генерального директора Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олега Причко. В нем также участвовали директор МУП «Водоканал г. Иркутска» Сергей Пыхтин и руководитель проекта строительства теплосети Евгений Березин. О этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На участке строительства от Маратовского кольца до улицы Фучика проложили более 500 метров теплосети диаметром 600 мм. Специалисты занимаются перекрытием канала и обратной засыпкой. Участок подготовят к дальнейшей эксплуатации к середине текущего месяца.
Как рассказал Евгений Березин, в этом месте грунтовые воды находятся близко к поверхности, поэтому для исключения попадания в канал тепловой сети используют уникальные технологии. Так, специалисты укладывают в каналы трубу с уже нанесенной современной пенополимерминеральной изоляцией. После этого рабочие заделывают стыки, далее закрывают железобетонной плитой теплосеть, изолируют канал двойным слоем гидроизоляции и засыпают грунтом.
«Мы работаем на трех участках: в районе “Доренберга”, от Ленской до Зимней и от Ушаковской до Ленской. Уже смонтировали около 700 метров трубопровода и тепловую камеру. Продолжается строительство и на другом берегу реки Ушаковки — в районе Ипподромной, Култукской и Лызина, всего задействовано свыше 100 специалистов. Все работы идут по плану, вместо нормативных 45 месяцев мы взяли на себя обязательства уложиться в 28, на некоторых участках уже в мае этого года приступим к благоустройству», — отметил Олег Причко.
По словам Сергея Пыхтина, специалисты «Водоканала» реализуют два крупных проекта по реконструкции канализационных коллекторов в Иркутске. Рабочие выполняют укладку самотечного участка по улицам Култукская, Ушаковская, переулку Космический. Кроме того, по напорному участку на Рабочего Штаба подготовлены рабочие котлованы под монтаж оборудования для микротоннелирования.
«Один из крупнейших и важнейших проектов развития инфраструктуры — прокладка теплового луча и канализационного коллектора находится сегодня на постоянном контроле администрации. Мы реализуем сложнейшие задачи — обеспечение теплом новых районов Иркутска и повышение надежности существующей тепловой сети в центральной части города», — подчеркнул Руслан Болотов.
Градоначальник добавил, что в рамках работ весь участок дороги не перекрывают, чтобы была возможность проезда. 15 марта «Иркутскавтодор» начнет обустраивать объездную дорогу от Фридриха Энгельса до Рабочего Штаба, и в мае, после окончания работ, будет перекрыта улица Баррикад без создания препятствий для движения транспорта.