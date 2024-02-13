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Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на стройплощадке теплового луча

Работы ведутся на участке тепломагистрали от Маратовского кольца до улицы Фучика.
Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске продолжается строительство теплового луча. На объекте по улице Баррикад состоялось выездное совещание мэра города Руслана Болотова и генерального директора Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олега Причко. В нем также участвовали директор МУП «Водоканал г. Иркутска» Сергей Пыхтин и руководитель проекта строительства теплосети Евгений Березин. О этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На участке строительства от Маратовского кольца до улицы Фучика проложили более 500 метров теплосети диаметром 600 мм. Специалисты занимаются перекрытием канала и обратной засыпкой. Участок подготовят к дальнейшей эксплуатации к середине текущего месяца.

Как рассказал Евгений Березин, в этом месте грунтовые воды находятся близко к поверхности, поэтому для исключения попадания в канал тепловой сети используют уникальные технологии. Так, специалисты укладывают в каналы трубу с уже нанесенной современной пенополимерминеральной изоляцией. После этого рабочие заделывают стыки, далее закрывают железобетонной плитой теплосеть, изолируют канал двойным слоем гидроизоляции и засыпают грунтом.

Добавим, что ключевой участок тепломагистрали проходит по Баррикад. Здесь одновременно развернуты работы суммарной длиной более 1,7 км.

«Мы работаем на трех участках: в районе “Доренберга”, от Ленской до Зимней и от Ушаковской до Ленской. Уже смонтировали около 700 метров трубопровода и тепловую камеру. Продолжается строительство и на другом берегу реки Ушаковки — в районе Ипподромной, Култукской и Лызина, всего задействовано свыше 100 специалистов. Все работы идут по плану, вместо нормативных 45 месяцев мы взяли на себя обязательства уложиться в 28, на некоторых участках уже в мае этого года приступим к благоустройству», — отметил Олег Причко.

По словам Сергея Пыхтина, специалисты «Водоканала» реализуют два крупных проекта по реконструкции канализационных коллекторов в Иркутске. Рабочие выполняют укладку самотечного участка по улицам Култукская, Ушаковская, переулку Космический. Кроме того, по напорному участку на Рабочего Штаба подготовлены рабочие котлованы под монтаж оборудования для микротоннелирования.

Стоит отметить, что благодаря применению технологии микротоннелирования удастся минимизировать время работ и избежать сноса зданий и сооружений вдоль Баррикад. При открытом способе рабочие были бы вынуждены рыть котлованы глубиной 9 метров.

«Один из крупнейших и важнейших проектов развития инфраструктуры — прокладка теплового луча и канализационного коллектора находится сегодня на постоянном контроле администрации. Мы реализуем сложнейшие задачи — обеспечение теплом новых районов Иркутска и повышение надежности существующей тепловой сети в центральной части города», — подчеркнул Руслан Болотов.

Градоначальник добавил, что в рамках работ весь участок дороги не перекрывают, чтобы была возможность проезда. 15 марта «Иркутскавтодор» начнет обустраивать объездную дорогу от Фридриха Энгельса до Рабочего Штаба, и в мае, после окончания работ, будет перекрыта улица Баррикад без создания препятствий для движения транспорта.

строительство