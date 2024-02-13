Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на стройплощадке теплового луча

«Мы работаем на трех участках: в районе “Доренберга”, от Ленской до Зимней и от Ушаковской до Ленской. Уже смонтировали около 700 метров трубопровода и тепловую камеру. Продолжается строительство и на другом берегу реки Ушаковки — в районе Ипподромной, Култукской и Лызина, всего задействовано свыше 100 специалистов. Все работы идут по плану, вместо нормативных 45 месяцев мы взяли на себя обязательства уложиться в 28, на некоторых участках уже в мае этого года приступим к благоустройству», — отметил Олег Причко.