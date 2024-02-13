В Новосибирске ввели долгострой и восстановили права 91 обманутого дольщика

В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой и восстановили права 91 обманутого дольщика.
Дом на улице Добролюбова, 162/1 начали строить еще в 2007 году с привлечением ООО «НСК-Инвест». Застройщик не смог вовремя завершить возведение дома.
Средства дольщиков для строительства привлекались в обход установленного законом порядка: с дольщиками заключали инвестиционные договоры и договоры паенакопления, а затем деньги расходовались на цели, не связанные со строительством.
— По постановлению прокурора Октябрьского района в отношении руководителя ООО «НСК-Инвест» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения не менее 84 млн рублей, принадлежащих гражданам-участникам долевого строительства данного дома. После проведенной работы органами региональной власти и местного самоуправления, которая координировалась органами прокуратуры области, удалось в рамках региональных механизмов завершить строительство дома. Права граждан восстановлены, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске на месте ремонта теплотрассы на Степной водители самовольно убирают ограждения. Одностороннее движение вводится на двух улицах Новосибирска с 17 февраля. В мэрии Новосибирска назвали точные места для платных парковок.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.