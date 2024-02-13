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В Волгоградскую область незаконно ввезли 98 тысяч кусков мыла

В регионе таможенники остановили грузовик с 20 тоннами хозяйственного мыла.

Товар провезли без уплаты налогов.

По трассе в Волгограде ехал грузовик с 98 тысячами кусков хозяйственного мыла. Средство гигиены уложили в картонные коробки. Мобильная группа Астраханской таможни остановила автомобиль.

Транспортное средство двигалось из Казахстана. Мыло иностранного производства везли для продажи в одном из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Водитель не смог показать документы, подтверждающие оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС. 98 тысяч кусков мыла попали в Россию без уплаты пошлин и налогов.

20 тонн товара изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу).

таможня