В Волгоградскую область незаконно ввезли 98 тысяч кусков мыла

Товар провезли без уплаты налогов.
По трассе в Волгограде ехал грузовик с 98 тысячами кусков хозяйственного мыла. Средство гигиены уложили в картонные коробки. Мобильная группа Астраханской таможни остановила автомобиль.
Транспортное средство двигалось из Казахстана. Мыло иностранного производства везли для продажи в одном из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Водитель не смог показать документы, подтверждающие оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС. 98 тысяч кусков мыла попали в Россию без уплаты пошлин и налогов.
20 тонн товара изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу).