Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию февраля в Краснодаре

Самым востребованным сотрудником сейчас является стоматолог с опытом работы от трех лет. Такому специалисту предлагают зарплату от 150 до 200 тыс. руб.



Вдвое меньше — 80−100 тыс. руб. — готовы платить региональному менеджеру. Работодатель, предлагающий вакансию, специализируется на производстве и поставке протирочных материалов. Помимо зарплаты будущему сотруднику обещают бонусы, материальную помощь и подарки на праздники.



На третьем месте — вакансия главного бухгалтера. Кандидату предлагают от 80 до 100 тыс. руб.



В Краснодаре в топ-5 также вошла вакансия слесаря-сборщика металлоконструкций с зарплатой 75−120 тыс. руб. Ему нужно будет собирать и изготавливать металлоконструкции строительного и технологического назначения из черного металлопроката.



Чуть меньше — 75−100 тыс. руб. — может получать производитель электромонтажных работ. Компания, предлагающая вакансию, специализируется на оказании услуг промышленным предприятиям и объектам коммерческой и некоммерческой недвижимости.



В топе наиболее высокооплачиваемых предложений февраля также вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT. В Краснодаре, а также Новосибирске, Ростове-на-Дону и Перми в топ предложений февраля с высокой зарплатой попали врачи.



Татьяна Ручкина.