НДС в Казахстане не будут повышать — премьер-министр

Напомним, в сентябре 2023 года министерство национальной экономики предложило поднять ставку НДС с 12% до 16%. В ведомстве предполагали, что это приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Однако казахстанское бизнес-сообщество, а также отраслевые эксперты выступили резко против повышения НДС.