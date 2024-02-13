НДС в Казахстане не будут повышать — премьер-министр

АСТАНА, 13 фев — Sputnik. В Казахстане отменили планы по повышению НДС, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
«Повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет. Министерствам национальной экономики и финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь, за счет цифровизации», — сказал премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.
Вместе с тем, глава Кабмина поручил исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов государственного бюджета.
— Коллеги, хочу еще раз подчеркнуть — нам следует приложить максимальные усилия, чтобы обеспечить высокий темп роста экономики. Моим заместителям необходимо организовать четкую координацию и контроль по курируемым сферам. Каждый министр и аким региона несет персональную ответственность за достижение поставленных целей, — подчеркнул Бектенов.
Напомним, в сентябре 2023 года министерство национальной экономики предложило поднять ставку НДС с 12% до 16%. В ведомстве предполагали, что это приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Однако казахстанское бизнес-сообщество, а также отраслевые эксперты выступили резко против повышения НДС.
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заявил, что повышение НДС с 12% до 16% — это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность.