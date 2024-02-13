В Волгограде появятся новые односекционные и трехсекционные трамваи

Как сообщает мэрия Волгограда, стартовала сборка первых односекционных трамваев модели «Львенок». Были изготовлены кузова двух трамваев, специалисты приступили к установке деталей экстерьера и настилу полов. Планируется, что уже весной текущего года первую партию из шести трамваев передадут в Волгоград.