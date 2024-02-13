В Волгограде появятся новые односекционные и трехсекционные трамваи

Как сообщает мэрия Волгограда, стартовала сборка первых односекционных трамваев модели «Львенок». Были изготовлены кузова двух трамваев, специалисты приступили к установке деталей экстерьера и настилу полов. Планируется, что уже весной текущего года первую партию из шести трамваев передадут в Волгоград.
Согласно заключенному контракту всего будет изготовлено 62 новых трамвая, из них 12 — трехсекционные, 50 — односекционные.
Трамваи типа «Львенок» вмещают около 150 пассажиров сразу, они низкопольные, оборудованы USB-розетками и системой климат-контроля, а также механическими аппарелями для маломобильных граждан и горожан с детскими колясками.
Закупка нового общественного транспорта входит в 10-летнюю комплексную программу развития города, предусматривающую модернизацию городского электротранспорта, обновление остановочных пунктов и развитие речного транспорта.
Напомним, всего в комплексную программу развития областного центра до 2034 года вошло свыше 600 мероприятий по 8 основным направлениям.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры было определено главой региона Андреем Бочаровым как приоритетное направление работы еще в 2014 году.