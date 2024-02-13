Доллар дорожает на торгах во вторник

МИНСК, 13 фев — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укрепляется в сравнении с российской валютой.
Сегодня на старте работы сессии спроса и предложения на европейскую валюту не наблюдалось. Регулятор при необходимости установит курс на основе данных последних торгов.
При этом американская валюта продолжает укрепляться на фоне позитивной статистики по инфляции, но тренд может смениться, учитывая, что это означает сохранения жесткой монетарной политики. По состоянию на 10:14 доллар прибавил 0,06% и замер на отметке в 3,2223 белорусского рубля.
Незначительное укрепление нефтяных котировок не оказало поддержки российской валюте, которая по состоянию на 10:26 скорректировала курс со знаком минус на 0,07%. На бирже за 100 российских просили 3,5347 белорусского рубля.