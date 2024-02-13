Доллар дорожает на торгах во вторник

При этом американская валюта продолжает укрепляться на фоне позитивной статистики по инфляции, но тренд может смениться, учитывая, что это означает сохранения жесткой монетарной политики. По состоянию на 10:14 доллар прибавил 0,06% и замер на отметке в 3,2223 белорусского рубля.