МНС назвало самый большой налог с доходов в 2023 году

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Ежегодно в Беларуси есть определенная категория плательщиков, получающих высокие доходы и оплачивающих с них налог, сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.
По его словам, бывают случаи, когда кто-то совершил разовую сделку на приличную сумму, после чего физлицо добросовестно задекларировало и оплатило подоходный налог.
«Например, в нашей практике были продажи акций крупной американской компании за сумму, которая исчислялась миллионами долларов», — сказал Ковалевский в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
Он отметил, что один из самых больших задекларированных доходов в истории Беларуси имел место в 2023 году.
«Сумма налога, предъявленного одному физлицу, составила 4,5 миллиона белорусских рублей (около 1,4 млн долларов — Sputnik), поскольку он получил дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь», — пояснил сотрудник МНС.
Напомним, что с 1 января 2024 года обновленным Налоговым кодексом в Беларуси установлена ставка подоходного налога с физлиц, имеющих годовой доход свыше 200 тысяч рублей, в размере 25%. Остальные, как и ранее, платят 13%.