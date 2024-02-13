Незаконные торговые здания сносят на улицах Сурнова и Баррикад в Иркутске

Как ранее сообщили в УФССП России по Иркутской области, собственник долгое время отказывался добровольно сносить здание, в связи с чем на него завели уголовное дело. Только после этого он согласился провести демонтаж — но от судебного разбирательства его это уже не спасёт.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, в торговом здании на улице Сурнова площадью 400 квадратных метров и высотой в три этажа также продавали автозапчасти. Его собственник тоже долгое время отказывался самовольно проводить демонтаж строения. Он согласился сделать это только после вручения предупреждения об уголовной ответственности.