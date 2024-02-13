Бывший завод Hyundai в Петербурге переименовали в «Автозавод АГР»

Добавим, что о назначении на должность гендиректора Калинцева в АГР сообщали еще в конце января. Как уточнили в компании, он в течение 14 лет занимал руководящие должности в «Хендэ Мотор СНГ», а также занимался стратегией развития брендов Hyundai и Genesis в стране.