Бывший завод Hyundai в Петербурге переименовали в «Автозавод АГР»

Бывший завод Hyundai в Петербурге официально сменил название. Теперь он называется «Автомобильный завод АГР». Генеральным директором предприятия указан Алексей Калицев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
— Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Автозавод АГР». Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения — 12 февраля 2024 года, — указано в выписке.
Добавим, что о назначении на должность гендиректора Калинцева в АГР сообщали еще в конце января. Как уточнили в компании, он в течение 14 лет занимал руководящие должности в «Хендэ Мотор СНГ», а также занимался стратегией развития брендов Hyundai и Genesis в стране.
К слову, серийное производство машин на заводе запустят со второго квартала 2024 года. Однако пока не понятно, под каким брендом будут выпускать авто. Среди вариантов: китайский GAC или торговая марка Solaris.