ЧОПы Владивостока подозревают в картельном сговоре при охране школ

В Приморье антимонопольная служба возбудила дело в отношении восьми охранных организаций, которые подозреваются в картельном сговоре. Об этом сообщает пресс-служба Приморского УФАС России.
Ранее мэрия Владивостока провела 25 конкурсов на оказание услуг по охране зданий школ и образовательных учреждений. Во всех конкурсах принимали участие восемь одних и тех же ЧОПов.
«Каждая из них подавала только по одной заявке на каждую конкурентную процедуру. Таким образом, муниципальные контракты были заключены с единственными поставщиками в отсутствие конкуренции», — отмечают в региональном УФАС.
Общая сумма заключенных контрактов составила почти 310 млн рублей. С учетом вышеописанных факторов, антимонопольщики пришли к выводу, что действия охранных организаций могли привести к разделу товарного рынка. Дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».
Напомним, ранее антимонопольная служба раскрыла медицинский картель на торгах по поставке лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов во Владивостокскую клиническую больницу № 4.