Переехавшей из Канады в Нижегородскую область семье разморозили банковские счета

8 февраля Аренд Фейнстер рассказал на своем канале, что семья встретилась с первыми трудностями пребывания в новой стране: банк заморозил их счета. Причиной блокировки стали денежные переводы, которые в российском банке посчитали подозрительными. Ранее канадец продал свою недвижимость на родине и получил деньги от этой сделки. Также ему пришли и пожертвования от подписчиков в соцсетях. Чтобы банк разморозил счета, мигранту необходимо представить документы для подтверждения легальности получения средств. Однако, как объяснить донаты, он не знает.