Переехавшей из Канады в Нижегородскую область семье разморозили банковские счета

Переехавшей из Канады в Нижегородскую область многодетной семье разморозили банковские счета, сообщил глава семьи с своем видеоблоге.
Напомним, что Аренд вместе с женой и девятью детьми переехали в Нижний Новгород этой зимой. В России они намерены открыть свою ферму и заниматься сельским хозяйством.
8 февраля Аренд Фейнстер рассказал на своем канале, что семья встретилась с первыми трудностями пребывания в новой стране: банк заморозил их счета. Причиной блокировки стали денежные переводы, которые в российском банке посчитали подозрительными. Ранее канадец продал свою недвижимость на родине и получил деньги от этой сделки. Также ему пришли и пожертвования от подписчиков в соцсетях. Чтобы банк разморозил счета, мигранту необходимо представить документы для подтверждения легальности получения средств. Однако, как объяснить донаты, он не знает.
11 февраля вышел еще один ролик в котором Аренд поделился хорошей новостью — счета разблокировали. Семье удалось объяснить в банке, что доход поступает от блога.
«Очень надеемся, что подобная история больше не повторится», — заключил он.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что переехавшая из Канады в Нижегородскую область семья попала на Первый канал.