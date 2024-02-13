Вычтут из пенсии по 5 000: кого коснется неприятный сюрприз в феврале

Пожилым людям была передана информация о новых суммах, которые могут быть вычтены из их пенсий при запросе судебных приставов. С начала 2023 года некоторые условия изменились и многим придется столкнуться с такими вычетами уже в феврале, передает SevastopolMedia со ссылкой на Нашу газету (18+).
Согласно заявлениям экспертов, новый уровень прожиточного минимума, начавший действовать с января, влияет на процесс вычета денег из пенсий российских граждан. Взысканиям подвержены не только пенсии, но и заработные платы. Если у пожилого россиянина есть долги, которые он своевременно не оплатил, приставы могут сделать запрос на списание определенной суммы с пенсии.
Юристы считают, что пенсионеры имеют возможность защитить свой доход от необоснованных вычетов. Для этого необходимо написать заявление с просьбой сохранить минимальную сумму, которая является прожиточным минимумом на федеральном уровне. С начала текущего года этот показатель составляет 16,8 тысячи рублей.
Однако, если в регионе проживания пенсионера установлен более высокий прожиточный минимум, судебные приставы обязаны учесть его при вычете долгов с пенсии. Например, в Сахалинской области этот показатель для пенсионеров составляет 18 тысяч рублей. Средняя размер пенсии, согласно данным Социального фонда, после индексации с января вырос до 23,4 тысячи рублей.
Из этого следует, что максимальная сумма, которую могут вычесть из пенсии, составляет 5,3 тысячи рублей. Многие пенсионеры могут столкнуться с такими изменениями уже в феврале, если будет начато исполнительное производство по взысканию долгов.