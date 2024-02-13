Вычтут из пенсии по 5 000: кого коснется неприятный сюрприз в феврале

Пожилым людям была передана информация о новых суммах, которые могут быть вычтены из их пенсий при запросе судебных приставов. С начала 2023 года некоторые условия изменились и многим придется столкнуться с такими вычетами уже в феврале, передает SevastopolMedia со ссылкой на Нашу газету (18+).