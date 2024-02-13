Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Казани

В Казани составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий февраля. Зарплаты варьируются от 67 тыс. до 250 тыс. рублей.
Лидером рейтинга стала должность аналитика «1С». Таким специалистам готовы платить от 200 тыс. до 250 тыс. рублей. Руководителям компании предлагаются зарплаты от 200 тыс. рублей. На следующей строчке оказались менеджеры по работе с клиентами — от 100 тыс. рублей.
От 80 тысяч рублей могут получать сварщики на полуавтомате. Топ-5 рейтинга замкнули менеджеры по работе с интернет-магазинами. Они получают от 67 тыс. до 110 тыс. рублей.
Всего было проанализировано 170 тыс. вакансий в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других. В числе лидеров оказались профессии, связанные с ретейлом и сферой оптовых продаж, строительством, производством и др., сообщил сервис SuperJob.