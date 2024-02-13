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В Узбекистане женщинам разрешили управлять автобусами большой вместимости

Речь идет об управлении транспортом грузоподъемностью более 2,5 тонны и автобусом большой вместимости.
Источник: Uznews

Документ, запрещавший женщинам управлять грузовым автомобилем более 2,5 тонны или автобусом, количество пассажиров в котором превышает 14 человек, утратил силу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта.

Таким образом, создана правовая база для осуществления женщинами трудовой деятельности по следующим направлениям:

  • управление грузовыми автомобилями грузоподъемностью более 2,5 тонны;
  • управление автобусами с численностью пассажиров более 14 человек.

В ведомстве также отметили, что нововведение позволит обеспечить гендерное равенство в транспортном секторе и привлечь женщин к управлению автобусами большой вместимости, в том числе и электробусами.

Отмечается, что технические характеристики современных автотранспортных средств позволяют женщинам вести комфортную и безвредную для здоровья трудовую деятельность.

закон