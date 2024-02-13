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Владелец «Высоцкого» построит на пустыре ЖК с бассейном и копией пирамиды Лувра

ЖК появится в границах улицы Белинского, Луначарского и Тверитина.
Источник: предоставлено Андреем Гавриловским

Владелец небоскреба «Высоцкий» и бизнесмен Андрей Гавриловский построит в центре Екатеринбурга новый ЖК бизнес-класса. Новый квартал появится на набережной на улице Белинского, в границах улиц Луначарского, Тверитина и Большакова.

Сейчас этот участок земли — заброшенный пустырь. Несколько лет назад на набережной в этом квадрате предлагали даже построить храм святой Екатерины.

Жилой комплекс получил название «Лувр», по сути это аббревиатура: «Л» — Луначарского, «У» и «Р» — у реки, а «В» — отсылка к «Высоцкому». Бизнесмен считает, что эта локация идеальна для ЖК бизнес-класса.

В квартале появится много отсылок к французской культуре. Например, французский сад с ротондами и статуями, привезенными из заграницы, а в качестве арт-объекта — пирамида как на крыше музея в Париже.

— Планируется три дома, в каждом по два подъезда. В квартирах будут высокие потолки, а высота домов в пределах 28-ми этажей. Стройку мы уже начинаем. За два года планируем полностью сдать весь ЖК, — рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Гавриловский.

Строительство второй очереди начнется уже во второй половине 2024 года. На крыше владелец небоскреба хочет открыть бассейн и фитнесс-зал.

На набережную Исети у бизнесмена тоже есть планы. Берег реки будет благоустроен. Гулять по нему смогут не только местные жители, но и все желающие горожане.

Недавно Андрей Гавриловский делился планами на новый небоскреб. Высотка под названием «Парус» появится по соседству с «Высоцким» и будет еще выше. На возведение 288-метрового «Паруса» может уйти от трех до пяти лет.

В будущем небоскребе, претендующем на звание самого высокого в России после столиц, разместят офисные помещения, гостиницу, рестораны. На верхних этажах появится развлекательная зона, а также трехуровневый бассейн: на каждом уровне будут закрытый и открытый бассейны, а сами этажи будут связаны между собой, Андрей Гавриловский рассматривает возможность, что спустится с верхнего уровня на нижний можно будет с горки.

строительство