Владелец «Высоцкого» построит на пустыре ЖК с бассейном и копией пирамиды Лувра

В будущем небоскребе, претендующем на звание самого высокого в России после столиц, разместят офисные помещения, гостиницу, рестораны. На верхних этажах появится развлекательная зона, а также трехуровневый бассейн: на каждом уровне будут закрытый и открытый бассейны, а сами этажи будут связаны между собой, Андрей Гавриловский рассматривает возможность, что спустится с верхнего уровня на нижний можно будет с горки.