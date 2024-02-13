Siemens планирует взыскать с «Уральских локомотивов» более 1 млрд рублей

Информация о дальнейших судебных заседаниях пока отсутствует. В пресс-службе «Синары» от комментариев отказались.



Напомним, «Уральские локомотивы» были созданы на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения в 2010 году. Это совместное предприятие компании Siemens и «Синара — Транспортные машины» (СТМ).



Завод занимается выпуском грузовых магистральных электровозов постоянного тока «Синара» с коллекторным тяговым приводом, грузовых магистральных электровозов постоянного тока «Гранит» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, а также выпускает магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7 и скоростные электропоезда «Ласточка» различных модификаций.



В 2022 году Siemens заявлял о прекращении бизнеса в России.



Напомним, в конце декабря 2023 года на Свердловской железной дороге начал курсировать отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист», который произвел завод «Уральские локомотивы».