В Волгоградской области запустят производство смазочных материалов

Мощный комплекс по производству смазочных материалов появится в Волгоградской области. Завод построит компания «Лукойл». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, 13 февраля губернатор Андрей Бочаров на рабочей встрече с вице-президентом Максимом Дондэ обсудил реализацию планов.