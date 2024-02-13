В Волгоградской области запустят производство смазочных материалов

Мощный комплекс по производству смазочных материалов появится в Волгоградской области. Завод построит компания «Лукойл». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, 13 февраля губернатор Андрей Бочаров на рабочей встрече с вице-президентом Максимом Дондэ обсудил реализацию планов.
Согласно проекту, площадь нового комплекса составит почти 28 тысяч квадратных метров. Процесс производства высококачественных пластичных смазочных материалов не будет вредить экологии. Трудоустроиться на предприятие смогут более 200 жителей области.
— Я поздравляю всех с началом строительства важнейшего комплекса для промышленности нашей страны. Реализация проекта по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей существенно повысит промышленный региона, — отметил губернатор.
Добавим, что в ближайшее десятилетие на реализацию 30 индустриальных проектов потратят 800 миллиардов рублей.