В Пермском крае начнут работу 145 межмуниципальных автобусных маршрутов

Краевой Минтранс составил перечень из 145 межмуниципальных автобусных маршрутов на 2023 год. Территории региона свяжут автобусы малого, среднего и большого классов.
В приведенном перечне также привели: даты начала осуществления регулярных маршрутов в муниципалитетах края, экологические требования к транспортным средствам, маршруты следования с указанием остановок и расписание движения, осуществляющих перевозки компании.
В число самых протяженных маршрутов вошли: № 782 «Пермь-Гайны» — 358,1 км, № 786 «Пермь-Ныроб» — 365,2 км, № 736 «Пермь-Коса» — 348,3 км, № 752 «Красновишерск-Пермь» — 317,56 км, № 698 «Пермь-Чайковский» — 312 км и № 803 «Чайковский-Пермь» — 302,2 км.
Самые короткие межмуниципальные маршруты находятся в пределах Пермской агломерации: № 116 «Сокол-Пермь» — 14,9 км, № 120 «ЖК Медовый — Пермь» — 15 км, № 148 «Горный-Пермь» — 15,4 км и № 121 «Старое Лобаново — Пермь» — 18,3 км.
К большинству автобусов предъявляются экологические требования к топливу «Евро 4» и выше.
Больше всего заявлено транспортных средств на маршрутах: № 806 «Березники-Пермь» — 21 автобус, № 823 «Ферма-Пермь» — 20 автобусов, № 150 «Конец-Бор — Пермь» и № 206 «Краснокамск-Пермь» — по 13 автобусов, № 339 «Усть-Качка — Пермь» — 12 автобусов.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что с 1 февраля на маршруте № 121 «Пермь — Старое Лобаново» стали курсировать новые автобусы среднего класса ПАЗ. Их возраст не должен превышает одного года.