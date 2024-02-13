Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Пермском крае начнут работу 145 межмуниципальных автобусных маршрутов

Краевой Минтранс составил перечень межмуниципальных маршрутов на 2023 год.

Краевой Минтранс составил перечень из 145 межмуниципальных автобусных маршрутов на 2023 год. Территории региона свяжут автобусы малого, среднего и большого классов.

В приведенном перечне также привели: даты начала осуществления регулярных маршрутов в муниципалитетах края, экологические требования к транспортным средствам, маршруты следования с указанием остановок и расписание движения, осуществляющих перевозки компании.

В число самых протяженных маршрутов вошли: № 782 «Пермь-Гайны» — 358,1 км, № 786 «Пермь-Ныроб» — 365,2 км, № 736 «Пермь-Коса» — 348,3 км, № 752 «Красновишерск-Пермь» — 317,56 км, № 698 «Пермь-Чайковский» — 312 км и № 803 «Чайковский-Пермь» — 302,2 км.

Самые короткие межмуниципальные маршруты находятся в пределах Пермской агломерации: № 116 «Сокол-Пермь» — 14,9 км, № 120 «ЖК Медовый — Пермь» — 15 км, № 148 «Горный-Пермь» — 15,4 км и № 121 «Старое Лобаново — Пермь» — 18,3 км.

К большинству автобусов предъявляются экологические требования к топливу «Евро 4» и выше.

Больше всего заявлено транспортных средств на маршрутах: № 806 «Березники-Пермь» — 21 автобус, № 823 «Ферма-Пермь» — 20 автобусов, № 150 «Конец-Бор — Пермь» и № 206 «Краснокамск-Пермь» — по 13 автобусов, № 339 «Усть-Качка — Пермь» — 12 автобусов.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что с 1 февраля на маршруте № 121 «Пермь — Старое Лобаново» стали курсировать новые автобусы среднего класса ПАЗ. Их возраст не должен превышает одного года.