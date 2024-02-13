Миллиардер Репин требует от музея PERMM более 16 миллионов

Пермский миллиардер Александр Репин подал исковое заявление на сумму 16 миллионов 892 тысячи к музею PERMM. Данные размещены в картотеке Арбитражного суда Пермского края. На сайте указано, что иск поступил 7 февраля.
Репин являлся владельцем здания на Бульваре Гагарина, которое ранее, до переезда на улицу Крисанова, занимал музей современного искусства. Миллиардер остался недоволен тем, в каком состояние госучреждение оставило помещение.
Напомним, что PERMM арендовал здание практически 10 лет, с 2014 года. Осенью прошлого года господин Репин продал это помещение.