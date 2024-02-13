Трамвай между Екатеринбургом и Среднеуральском пустят не раньше 2027 года

Проектирование новых путей начнется только после того, как будет продлена ветка в Верхней Пышме до улицы Машиностроителей. Как только это произойдет, пояснил Стасёнок, министерство транспорта создаст рабочую группу с представителями Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые определят параметры новой линии, передает УралПолит.Ru.
Впервые о планах продлить трамвайное сообщение Екатеринбурга до Среднеуральска заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии в декабре 2023 года. Существующая часть ветки — до Верхней Пышмы — была запущена летом 2022-го. Протяженность первого междугороднего маршрута составила 8,6 км.