Экспертиза дала положительное заключение на строительство многоэтажки со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Застройщиком и техническим заказчиком проектной документации выступило ООО «СТРОЙЮГ».
Ранее «Ъ-Юг» писал, что специализированный застройщик «Ростовстрой-Дон» получил разрешение на строительство в Октябрьском районе Ростова 5 многоэтажек.
Екатерина Жукова.
В Ростове рядом с офисом «Ростовводоканала» возведут многоэтажку
Многоквартирный жилой дом появится на улице Максима Горького, 295 в Ростове-на-Дону. Об этом можно судить по информации, размещенной на сайте ЕГРЗ.
Экспертиза дала положительное заключение на строительство многоэтажки со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Застройщиком и техническим заказчиком проектной документации выступило ООО «СТРОЙЮГ».