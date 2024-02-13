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В Ростове рядом с офисом «Ростовводоканала» возведут многоэтажку

Многоквартирный жилой дом появится на улице Максима Горького, 295 в Ростове-на-Дону. Об этом можно судить по информации, размещенной на сайте ЕГРЗ.
Источник: Коммерсантъ

Экспертиза дала положительное заключение на строительство многоэтажки со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Застройщиком и техническим заказчиком проектной документации выступило ООО «СТРОЙЮГ».

Ранее «Ъ-Юг» писал, что специализированный застройщик «Ростовстрой-Дон» получил разрешение на строительство в Октябрьском районе Ростова 5 многоэтажек.

Екатерина Жукова.

строительство