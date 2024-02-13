В Омске закрывается популярная пиццерия на Любинском проспекте

Остерия «Пиццот» будет работать до 19 февраля. Через время на её месте откроется второй в городе ресторан грузинской кухни Nana. У «Пиццот», в свою очередь, останется только один филиал — на улице Лермонтова. Об этом сообщил владелец обоих заведений Антон Назаренко.