В Омске закрывается популярная пиццерия на Любинском проспекте

Остерия «Пиццот» будет работать до 19 февраля. Через время на её месте откроется второй в городе ресторан грузинской кухни Nana. У «Пиццот», в свою очередь, останется только один филиал — на улице Лермонтова. Об этом сообщил владелец обоих заведений Антон Назаренко.
Отметим, в прошлом году закрылась ещё одна точка «Пиццот» в городке Нефтяников. Назаренко решил переформатировать остальные два заведения в формат остерии, где традиционная итальянская кухня сочетается с модными новинками. Однако в итоге «Италию» потеснила «Грузия».
Грузинское гранд-бистро NANA открылось осенью 2022 года на Иртышской набережной.
Автор и собственник проекта — омский ресторатор Антон Назаренко, основатель ресторанной группы «ЗАРЯ». Недавно он запустил ещё один проект — японский гастробар Izakaya Yosai (Изакая Йосай), который открылся в «Омской крепости».