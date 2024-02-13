В ближайшие три года в Прикамье обновят 16 зданий больниц и построят школы

Предложения по поправкам в бюджет региона на 2024−2026 годы представил 13 февраля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании фракции партии «Единая Россия».
Встреча состоялась в здании краевого Заксобрания. Речь шла о дополнительных средствах, которые планируется направить на реализацию социально значимых проектов. Об этом губернатор рассказал в своём телеграм-канале. Проект поправок в бюджет будет внесён в Заксобрание в феврале. После этого он будет рассматриваться на мартовском заседании краевого парламента.
Губернатор выразил благодарность единороссам за плодотворную совместную работу и отметил, что на сегодняшний день правительство края и фракция выступают надёжными партнёрами.
«Важно, что вы участвуете как в подготовке и принятии законотворческих решений, так и в контроле за их исполнением. Благодаря слаженной работе, вашему высокому уровню профессионализма и ответственности членов фракции Пермский край получает качественную законодательную базу и реальные возможности для развития», — отметил на встрече губернатор.
Он также акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день Пермский край по многим сферам занимает лидирующие позиции. Так, регион находится на 13 месте в России по объёмам промышленного производства и на 15 месте по строительству и вводу жилья. Прекрасно решаемая задача по догазификации региона позволяет занимать 2 место — по количеству исполненных договоров по догазификации домовладений в регионах, в которых программа реализуется с участием «Газпрома».
По мнению губернатора высокие результаты Пермского края стали возможны за счёт поддержки в том числе федерального Правительства, инфраструктурных кредитов и средств нацпроектов. Большую роль сыграла также активная инвестиционная деятельность края, в результате которой региону удалось списать федеральные бюджетные кредиты. Как отметил глава региона, именно эти инструменты позволяют в том числе направлять дополнительные деньги на проекты, которые нужны жителям Прикамья.
Дополнительное финансирование в первую очередь будет направлено на решение задач финансирования в крае. Дмитрий Махонин рассказал, что за четыре года в регионе было построено 21 новое медучреждение, среди которых — больницы, поликлиники и сельские врачебные амбулатории. Были возведены также 160 ФАПов. Но, по мнению главы региона важно не только строить новые объекты, но и оснащать оборудование существующие здания. Поэтому в крае ведётся работа и по капремонту объектов здравоохранения. Только в 2023 году по инициативе губернатора выделили дополнительно 1,3 млрд рублей на капремонт 12 объектов здравоохранения. В этот год площадь проведённых ремонтов была больше в 2,2 раза.
В ближайшие три года (2024−2026 годы) предлагается предусмотреть 1,6 млрд руб. для того, чтобы провести комплексный ремонт ещё 16 зданий. Деньги планируется потратить на обновление инфекционного отделения больницы в Соликамске, ремонт больниц в Кудымкаре, Карагае и Чайковском.
Кроме того, предлагается выделить дополнительно около 300 млн руб. на благоустройство четырех территорий, чтобы обеспечить комфортные условия для работы медработников и пациентов медучреждений.
Отдельной строкой выделены расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями и оказание качественной медпомощи онкобольным. На эти цели предложено выделить почти 2 млрд рублей. На сегодняшний день в Пермском крае успешно действует система ранней диагностики онкологических заболеваний, благодаря которой удаётся значительно увеличить срок сохранения жизни онкологических больных, которым требуется текущая терапия дорогостоящими препаратами. Решение этой задачи ведёт к общему увеличению финансирования данного профиля лечения и требует выделения дополнительных средств.
Дополнительные средства также планируется изыскать на развитие сферы образования. За последние годы регион совершил настоящий прорыв в построении образовательной инфраструктуры региона. С 2020 года в Прикамье построены 25 новых школ, в которых учатся 16 тысяч юных пермяков. Более 3,8 тыс. малышей пошли в 22 новых детских сада. Строительство ведётся, в том числе, благодаря федеральной поддержке и нацпроекту «Образование». При этом население региона постоянно растет, а значит возрастает и потребность в новых объектах образования.
Поэтому на текущую трехлетку предполагается выделить дополнительные 1,5 млрд рублей, которые пойдут на строительство школ и детских садов. Новые школы будут построены в Перми на ул. Ветлужской и ул. Веденеева, а также в Нытве и Сиве. Кроме того, предложено направить средства на возведение детского сада в д. Большая Мось в Пермском округе, где много многодетных семей. Кроме того, будет построена совмещенная с детским садом школа в посёлке Сергеевский Гайнского округа.
В 2024—2026 годах Прикамье принимает участие в федеральной программе по проведению капитального ремонта школ, благодаря которой за три года планируется обновить корпуса 44 образовательных учреждений. Поправки в бюджет позволят выделить 511 млн рублей на ремонт ещё в 10 школах.
Отдельное внимание в Год семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, в Прикамье будет уделено поддержке семей с детьми, в том числе многодетных и молодых.
Дмитрий Махонин отметил, что сегодня в Пермском крае живет более 300 тыс. семей с детьми. Из них 140 тысяч получают поддержку государства. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 33 млрд руб.
По указу Президента РФ, многодетные семьи будут получать меры социальной поддержки до тех пор, пока старший ребенок не достигнет возраста 18 или 23 лет, если он получает очное образование. На эти цели в 2024—2026 гг. предлагается дополнительно направить более 360 млн руб.
Кроме того, на ближайшую трёхлетку предусмотрены более 237 млн рублей, чтобы обеспечить льготный проезд детей из многодетных семей.
Также предлагается в 2024 году направить дополнительное финансирование на обеспечение жильем молодых семей по региональной программе «Молодая семья». Напомним, в этом году по инициативе Дмитрия Махонина в Прикамье принято решение увеличить размер компенсации на приобретение жилья в 2024 году с 10% до 15%. Для решения этой задачи планируется выделить 128 млн руб.
Еще почти 280 млн рублей в 2024 году году предлагается заложить на обеспечение собственным жильем детей-сирот. Это поможет ускорить процесс получения жилья и ликвидировать очередь.
Отдельное внимание будет уделено поддержке муниципалитетов Прикамья. Предлагается обеспечить дополнительное финансирование на благоустройство общественных пространств, обновление систем теплоснабжения, снос аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, ликвидацию несанкционированных свалок.