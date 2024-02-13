В ближайшие три года в Прикамье обновят 16 зданий больниц и построят школы

Дополнительное финансирование в первую очередь будет направлено на решение задач финансирования в крае. Дмитрий Махонин рассказал, что за четыре года в регионе было построено 21 новое медучреждение, среди которых — больницы, поликлиники и сельские врачебные амбулатории. Были возведены также 160 ФАПов. Но, по мнению главы региона важно не только строить новые объекты, но и оснащать оборудование существующие здания. Поэтому в крае ведётся работа и по капремонту объектов здравоохранения. Только в 2023 году по инициативе губернатора выделили дополнительно 1,3 млрд рублей на капремонт 12 объектов здравоохранения. В этот год площадь проведённых ремонтов была больше в 2,2 раза.