Воронежцам рассказали о самых выгодных вакансиях середины февраля

Аналитики Superjob составили рейтинг самых выгодных вакансий в Воронеже по состоянию на середину февраля.
Возглавляет ТОП вакансия программиста. На эту должность ищут человека с высшим образованием и с опытом работы от пяти лет. Работодатель предлагает зарплату от 140 тысяч рублей, добровольное медицинское страхование (в случае болезни лечение в частных клиниках или в платных палатах за счет страховой компании) и обучение.
Второе место — у предложения работы начальником строительного участка. На этом месте обещают зарплату до 150 тысяч рублей. Требование — высшее образование. Начальнику участка положен служебный транспорт до места работы и обратно.
Третье место — у вакансии оператора ткацкого станка с зарплатой от 100 тысяч рублей. Претендент должен иметь среднее профессиональное образование.
Затем в рейтинге идут вакансии инженера-проектировщика слаботочных систем и автоэлектрика-диагноста автомобилей. И тому, и другому специалисту предлагают зарплаты до 120 тысяч рублей.
Также в ТОПе наиболее выгодных предложений работы в феврале — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.