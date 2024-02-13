Воронежцам рассказали о самых выгодных вакансиях середины февраля

Возглавляет ТОП вакансия программиста. На эту должность ищут человека с высшим образованием и с опытом работы от пяти лет. Работодатель предлагает зарплату от 140 тысяч рублей, добровольное медицинское страхование (в случае болезни лечение в частных клиниках или в платных палатах за счет страховой компании) и обучение.