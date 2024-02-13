Доля вкладов в белорусских рублях продолжает расти

Как и ранее, наиболее активные вкладчики — старшее поколение, а особенно женщины. Мужчины держат в банках на срочных вкладах 6,6 млрд рублей, а женщины — 11 млрд. Ранее активными были преимущественно вкладчики старше 64 лет, а теперь больше денег понесло молодое поколение (до 26 лет).