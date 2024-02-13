Доля вкладов в белорусских рублях продолжает расти

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Объем вкладов в национальной валюте вырос в прошлом году в Беларуси, следует из обзора Нацбанка.
«Сформировался рост количества вкладчиков, предпочитающих вклады в национальной валюте», — отмечено в обзоре.
Общая сумма рублевых вкладов в 2023 году составила 8,1 млрд, то есть их доля выросла в январе-декабре прошлого года на 6 процентных пунктов до 45,6%. Для сравнения — сумма вкладов в инвалюте в рублевом эквиваленте равна 9,6 млрд.
Как и ранее, наиболее активные вкладчики — старшее поколение, а особенно женщины. Мужчины держат в банках на срочных вкладах 6,6 млрд рублей, а женщины — 11 млрд. Ранее активными были преимущественно вкладчики старше 64 лет, а теперь больше денег понесло молодое поколение (до 26 лет).
Все чаще граждане используют онлайн-сервисы при открытии вкладов. Доля таких депозитов выросла в четвертом квартале прошлого года с 22,2% до 32,7%.
Средняя сумма вклада в нацвалюте на 1 января 2024 года составила 11,8 тысячи рублей. В иностранной валюте — 8,2 тысячи в долларовом эквиваленте. При этом граждане стали реже переоформлять вклады из одной в другую валюту.