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В Новосибирске продают пятиэтажную квартиру за 135 млн рублей

В центре Новосибирска продают пятиэтажную квартиру с собственным лифтом за 135 млн рублей.
Источник: N1

Предложение стало самым дорогим в истории рынка недвижимости мегаполиса.

Жилье расположено в клубном доме на Красном проспекте недалеко от здания полпредства. Каждый из пяти подъездов пятиэтажного строения представляет собой отдельную квартиру.

Площадь жилья составляет 442 квадратных метра, в нем имеются три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, на каждом этаже санузел, просторный гараж. Вся мебель и техника останутся будущему владельцу.

«Пятиэтажная квартира, олицетворение изысканности и стиля, воплощает в себе всё, что только можно пожелать для комфортного проживания. Дорогой ремонт, выполненный мастерами высочайшего класса, итальянская и французская мебель, создающая атмосферу изысканности и уюта», — разрекламировал объект продавец.

Ценник, установленный на эту квартиру, побил все предыдущие рекорды на рынке новосибирской недвижимости. До этого самыми дорогими предложениями были квартира в ЖК Flora & Fauna за 99 млн рублей и пентхаусу в ЖК Chicago за 115 млн рублей.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске продают однушку за рекордные 16 млн рублей.

недвижимость