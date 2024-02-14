В Новосибирске продают пятиэтажную квартиру за 135 млн рублей

Ценник, установленный на эту квартиру, побил все предыдущие рекорды на рынке новосибирской недвижимости. До этого самыми дорогими предложениями были квартира в ЖК Flora & Fauna за 99 млн рублей и пентхаусу в ЖК Chicago за 115 млн рублей.