В Новосибирске продают пятиэтажную квартиру за 135 млн рублей

Предложение стало самым дорогим в истории рынка недвижимости мегаполиса.
Жилье расположено в клубном доме на Красном проспекте недалеко от здания полпредства. Каждый из пяти подъездов пятиэтажного строения представляет собой отдельную квартиру.
«Пятиэтажная квартира, олицетворение изысканности и стиля, воплощает в себе всё, что только можно пожелать для комфортного проживания. Дорогой ремонт, выполненный мастерами высочайшего класса, итальянская и французская мебель, создающая атмосферу изысканности и уюта», — разрекламировал объект продавец.
Ценник, установленный на эту квартиру, побил все предыдущие рекорды на рынке новосибирской недвижимости. До этого самыми дорогими предложениями были квартира в ЖК Flora & Fauna за 99 млн рублей и пентхаусу в ЖК Chicago за 115 млн рублей.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске продают однушку за рекордные 16 млн рублей.