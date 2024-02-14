Войны продуктового ритейла в Приморье — скоро потребитель почувствует изменения

В настоящее время в Приморье работают порядка 60 магазинов под брендом «Пятёрочка». Интересно, что членом наблюдательного совета Х5 Group является совладелец сети ДНС, сооснователь сети магазинов у дома «Квартет вкусов» Дмитрий Алексеев. Ранее он заявлял, что федеральный гигант «раскачает» дальневосточный ритейл и привнесёт новые стандарты в продуктовую розницу. Это касается и отношений с поставщиками, и продвижения бренда, и доверительной приемки товаров, и той же бесприлавочной торговли. По оценкам собеседников агентства, пока «Пятёрочка» — довольно «умеренный конкурент» и в своей стратегии развития обошлась без жёсткого демпинга. Сейчас главная проблема федералов — дефицит качественных торговых площадей. Именно это препятствие тормозит дальнейшую экспансию «Пятерочки».