Войны продуктового ритейла в Приморье — скоро потребитель почувствует изменения

В новом году конкуренция на рынке ритейла Дальнего Востока и Приморского края станет ещё острее. Компания «Невада» открывает во Владивостоке первые магазины Spar. «Реми» готовит открытие новых гипермаркетов в Хабаровске, Артёме и Владивостоке, часть из них — в формате «торгового города» «РемиСити». X5 Group продолжает региональную экспансию. Планами и прогнозами на текущий год с ИА PrimaMedia поделились тяжеловесы розничной торговли.
Мультиформатная розничная сеть
«Магнит» в октябре 2023 года договорился о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери», а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года", — сообщила пресс-служба сети.
Федеральный гигант заинтересован в торговых площадях и распределительных центрах компании в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске. Уточняется, что после закрытия сделки «Самбери» продолжит развитие под своими брендами и управлением действующей команды менеджмента. Представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом.
«Самбери» будет работать под собственным брендом. Мы продолжаем открывать магазины и проводить реновации уже существующих. В этом году откроются больше «Близких». Spar — тоже наша сеть. Группа компаний «Невада» приобрела магазины, работающие под этим эркером на ДВ«, — сообщили агентству в ГК “Невада”.
В планах группы — расширить франшизу Spar на Дальнем Востоке и зайти в Приморский край. Уже известно, что первый Spar во Владивостоке откроется на Некрасовской, 76, где раньше находился магазин «Яппи».
«Сейчас мы называемся мультиформатная розничная торговая сеть, в которую входят сеть гипермаркетов “Самбери”, сеть супермаркетов “Самбери”, сеть супермаркетов Spar, сеть магазинов у дома “Раз-два” и сеть дискантеров “Близкий”», — уточняет источник. Также в Хабаровске продолжает работать флагманский магазин «Невады» «Броско Маркет» под брендом, специально разработанном для торгового центра «Броско Молл».
Новые «РемиСити»
При этом конкурент «Самбери» в Приморье «Реми» готов держать удар. Один из крупнейших региональных ритейлеров продолжает расширять торговую сеть — если в середине 2023-го года «Реми» насчитывал 65 магазинов в Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской области, сегодня их 67, и компания продолжает наращивать торговые площади.
«Например, в следующем месяце мы открываем первый гипермаркет формата “Реми” в Комсомольск-на-Амуре на улице Пирогова, 22», — рассказал представитель сети.
Основатель и владелец «Реми» Дмитрий Сулеев считает растущую конкуренцию на рынке розничной торговли «нормальным, естественным течением событий, если только кто-то не достигает монопольного положения». По его словам, в текущем году ритейлер сделает упор на развитие формата «РемиСити», который сегодня выделяется в сегменте продуктовой розницы своим масштабом и расширенным ассортиментом.
«Планируем открыть ещё около 15 магазинов, упор сделаем на “РемиСити” — в Хабаровске, Артёме, Владивостоке переобустроим часть площадей под этот формат», — делится планами Дмитрий Сулеев.
Один из гипермаркетов «РемиСити» откроется по адресу Борисенко, 35, уточнил собеседник.
И здесь главной интригой остаётся приход Spar, сможет ли франшиза в составе «мультиформатной розничной сети» потеснить «РемиСити». На Западе России представлены магазины Spar и Eurospar. Последние образуют огромные гастрономические пространства до 3000 кв. метров и больше. Однако не стоит забывать, что эта франшиза, и развиваться она будет исходя из закупочных мощностей «Невады».
X5 Group ищет площади
Не сбавляет оборотов «Пятёрочка» (федеральная группа компаний X5 Group). X5 Group объявила о росте чистой выручки на 20,6% в 2023 году. В том числе на эту динамику повлияла региональная экспансия — в марте «Пятёрочка» открыла первый магазин во Владивостоке. «X5 стал первым федеральным продуктовым ритейлером на данной территории», — отмечают в X5 Group.
В настоящее время в Приморье работают порядка 60 магазинов под брендом «Пятёрочка». Интересно, что членом наблюдательного совета Х5 Group является совладелец сети ДНС, сооснователь сети магазинов у дома «Квартет вкусов» Дмитрий Алексеев. Ранее он заявлял, что федеральный гигант «раскачает» дальневосточный ритейл и привнесёт новые стандарты в продуктовую розницу. Это касается и отношений с поставщиками, и продвижения бренда, и доверительной приемки товаров, и той же бесприлавочной торговли. По оценкам собеседников агентства, пока «Пятёрочка» — довольно «умеренный конкурент» и в своей стратегии развития обошлась без жёсткого демпинга. Сейчас главная проблема федералов — дефицит качественных торговых площадей. Именно это препятствие тормозит дальнейшую экспансию «Пятерочки».
Таким образом, текущий год игроки рынка встретили фактически на паритетных началах — плюс минус 60 магазинов в Приморье у каждого. Покупательной способности населения хватило на всех. И если посмотреть на статистику, например, администрации Владивостока за 2023 год, мы увидим, что оборот розничной торговли организаций показал рост 117,5% к 2022 году, общественного питания — 121,3%.
В новом году «Самбери» перейдёт под управление «Магнита», откроются магазины Spar, но глобальных изменений конкуренции участники рынка не прогнозируют. Хотя и так, как было, не останется, скоро потребитель почувствует изменения.
А вот что касается малого бизнеса, в этом сегменте количество игроков значительно уменьшилось. По оценкам ритейлеров, доля сетей в рознице Дальнего Востока увеличилась более, чем втрое. В 2015 году она составляла примерно 20%. Сейчас сети — это порядка 70% рынка.