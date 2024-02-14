В Красноярском крае пресечена незаконная добыча драгоценностей на 500 млн рублей

Природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о недропользовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Установлено, что с 2019 г. по 2020 г. ООО «Артель старателей “Прииск Дражный” занималось незаконной добычей золота и драгоценных металлов на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
Вопреки требованиям закона, предприятие осуществляло деятельность без разрешения и горноотводных актов с уточненными границами, согласованных с уполномоченными органами. Директор фирмы давал указания работникам добывать драгоценные металлы в приустьевой части реки с использованием промышленной горной техники и специального оборудования.
Причиненный недрам ущерб составил 457 млн рублей.
Суд удовлетворил требования прокурора. После вмешательства прокуратуры ущерб взыскан в доход государства в полном объеме.
За нарушение правил охраны окружающей среды и незаконный оборот драгоценных металлов в отношении директора предприятия состоялся обвинительный приговор.