Фальшивый сайт министерства финансов Казахстана появился в Сети

Как сообщается на портале, сайт открывается по ссылке, размещенной в Instagram. На странице указано, что ресурс принадлежит казахстанскому Минфину. Здесь размещено объявление о компенсации от 3 млн тенге, которую якобы можно было получить до 11 февраля 2024 года. Чтобы узнать сумму выплаты, пользователю нужно ввести свой ИИН.