В каких ЖК не следует покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы

Как указано в аккаунтах социальных сетей и на сайте жилого комплекса, новый ЖК премиум-класса будет расположен по ул. Кенесары хана 145 в Наурызбайском районе.
Однако на сегодняшний день строительство на земельном участке не ведется, и пакет разрешительных документов на строительство также отсутствует.
Напомним, если вы приобрели недвижимость в незаконном объекте, в случае отказа со стороны застройщика в добровольном возврате средств, следует обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по городу Алматы и правоохранительные органы.
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000.