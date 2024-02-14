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В каких ЖК не следует покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы

По результатам мониторинга интернет-ресурсов управлением градостроительного контроля выявлена реклама жилого комплекса Royal Time, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Алматы.
Источник: EL.kz

Как указано в аккаунтах социальных сетей и на сайте жилого комплекса, новый ЖК премиум-класса будет расположен по ул. Кенесары хана 145 в Наурызбайском районе.

Однако на сегодняшний день строительство на земельном участке не ведется, и пакет разрешительных документов на строительство также отсутствует.

Напомним, если вы приобрели недвижимость в незаконном объекте, в случае отказа со стороны застройщика в добровольном возврате средств, следует обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по городу Алматы и правоохранительные органы.

Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000.

экономика
недвижимость