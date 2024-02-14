В Хабаровском крае отмечают рост грузопотока на российско-китайской границе

Погранпереход «Покровка — Жаохэ» пользуется всё большей популярностью, особенно в части перевозки грузов. В январе 2024 года оформлено рекордное количество поставок как на экспорт, так и на импорт — перевезено почти 3 350 тонн груза. В КНР отправились 177 грузовых автомобилей с товарами, в Россию прибыло 159. Пассажиропоток в обоих направлениях составил более 3,1 тысячи человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.