В Хабаровском крае отмечают рост грузопотока на российско-китайской границе

Погранпереход «Покровка — Жаохэ» пользуется всё большей популярностью, особенно в части перевозки грузов. В январе 2024 года оформлено рекордное количество поставок как на экспорт, так и на импорт — перевезено почти 3 350 тонн груза. В КНР отправились 177 грузовых автомобилей с товарами, в Россию прибыло 159. Пассажиропоток в обоих направлениях составил более 3,1 тысячи человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Кроме того, за первые дни февраля уже перевезено 993 тонны груза, в КНР убыл 51 грузовой автомобиль, прибыло 53. Пассажиропоток составил почти 600 человек.
— Переправа состоит из 21 понтона. Общая длина наплавного моста составляет 460 метров. Для его строительства, установки и эксплуатации было заключено агентское соглашение с китайской стороной, что позволяет наращивать грузовые и пассажирские перевозки в течение всего года, — добавили в краевом Минтрансе.
Напомним, что погранпереход возобновил работу пассажирского речного сообщения в июле 2022 года в грузовом направлении после пандемии и снятия ковидных ограничений. В летнее время движение автотранспорта через пункт пропуска осуществляется с использованием речных паромов, время в пути составляет около получаса. В зимнее время переход по понтонной переправе составляет пять минут.
Добавим, что с 10 по 13 февраля 2024 года работа пункта пропуска приостановлена на период празднования Нового года в КНР. Работа в штатном режиме будет возобновлена с 14 февраля.