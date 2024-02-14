Строительная готовность двух блок-секций для переселения из аварийного жилья в Иркутске составляет 75%

«Мало где в мире существует подобная практика. Важно, что все квартиры полностью готовы к проживанию и соответствуют действующим нормам. В настоящее время идет заселение двух-блок секций, которые УКС по программе переселения сдал в конце прошлого года. В новые квартиры переезжают 187 семей, — рассказал мэр. — Наряду с этим в Иркутске реализуются проекты развития застроенных территорий и комплексного развития территорий. Благодаря им есть возможность без привлечения бюджетных средств сносить старые и строить новые дома. В таких случаях все затраты по переселению на себя берут инвесторы».