Строительная готовность двух блок-секций для переселения из аварийного жилья в Иркутске составляет 75%

Застройщиком выступает АО «Управление капитального строительства Иркутска». Глава города Руслан Болотов и участники проекта #вместесМэром: заведующая кафедрой предпринимательства и управления в сфере услуг и рекламы ФБКИ ИГУ, кандидат технических наук Елена Волохова и волонтер, заместитель координатора молодежного крыла «Общероссийского народного фронта» в Иркутской области Иван Акулов посетили строительную площадку.
Несмотря на то, что срок по контракту — конец текущего года, уже сегодня полностью возведен монолитный железобетонный каркас объекта, проводят отделку фасада здания, обустраивают внутренние перегородки в квартирах, штукатурят стены, монтируют инженерные сети и лифтовое оборудование.
«К работам приступили весной прошлого года. Процесс идет непрерывно, строительная готовность составляет более 75%. Всего здесь предусмотрено 170 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” по муниципальной адресной программе», — прокомментировал генеральный директор УКСа Александр Сафронов.
Руслан Болотов уточнил, что нацпроект, реализуемый по инициативе Президента России Владимира Путина, позволяет за счет бюджета переселять граждан из аварийного фонда в новые дома, которые сдают «под ключ».
«Мало где в мире существует подобная практика. Важно, что все квартиры полностью готовы к проживанию и соответствуют действующим нормам. В настоящее время идет заселение двух-блок секций, которые УКС по программе переселения сдал в конце прошлого года. В новые квартиры переезжают 187 семей, — рассказал мэр. — Наряду с этим в Иркутске реализуются проекты развития застроенных территорий и комплексного развития территорий. Благодаря им есть возможность без привлечения бюджетных средств сносить старые и строить новые дома. В таких случаях все затраты по переселению на себя берут инвесторы».
«Сегодня компания выполнила все обязательства перед дольщиками. Это результат системной работы команды мэрии, депутатов городской Думы, строителей. УКС возвращает свои позиции надежного застройщика и партнера в реализации государственных и муниципальных программ. Темпы взяты хорошие, качество на достойном уровне», — подчеркнул Руслан Болотов.
«Масштабы строительства в микрорайоне “Эволюция” впечатляют. Несмотря на то, что много новостроек, есть свободные площади для прогулок, развита инфраструктура. Вблизи жилых объектов новые школа и детсады. Также Руслан Николаевич рассказал о ближайших планах развития Ново-Ленино, возможно, в дальнейшем подумаю над тем, чтобы поселиться в этом районе», — поделился впечатлениями Иван Акулов.
Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Иркутске поэтапно работает муниципальная программа. В 2022—2023 годах было приобретено 422 квартиры для переселения более тысячи иркутян, в том числе 374 построило УКС Иркутска. Всего с начала реализации нацпроекта из ветхого фонда выехали более 4,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба мэрии. Переселение из аварийного жилья будет продолжаться.