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Строительная готовность двух блок-секций для переселения из аварийного жилья в Иркутске составляет 75%

Иркутск, НИА-Байкал — В иркутском микрорайоне «Эволюция» завершается строительство двух 17-этажных блок-секций, которые предназначены для переселения граждан из ветхих и аварийных домов.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Застройщиком выступает АО «Управление капитального строительства Иркутска». Глава города Руслан Болотов и участники проекта #вместесМэром: заведующая кафедрой предпринимательства и управления в сфере услуг и рекламы ФБКИ ИГУ, кандидат технических наук Елена Волохова и волонтер, заместитель координатора молодежного крыла «Общероссийского народного фронта» в Иркутской области Иван Акулов посетили строительную площадку.

Несмотря на то, что срок по контракту — конец текущего года, уже сегодня полностью возведен монолитный железобетонный каркас объекта, проводят отделку фасада здания, обустраивают внутренние перегородки в квартирах, штукатурят стены, монтируют инженерные сети и лифтовое оборудование.

«К работам приступили весной прошлого года. Процесс идет непрерывно, строительная готовность составляет более 75%. Всего здесь предусмотрено 170 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” по муниципальной адресной программе», — прокомментировал генеральный директор УКСа Александр Сафронов.

Руслан Болотов уточнил, что нацпроект, реализуемый по инициативе Президента России Владимира Путина, позволяет за счет бюджета переселять граждан из аварийного фонда в новые дома, которые сдают «под ключ».

«Мало где в мире существует подобная практика. Важно, что все квартиры полностью готовы к проживанию и соответствуют действующим нормам. В настоящее время идет заселение двух-блок секций, которые УКС по программе переселения сдал в конце прошлого года. В новые квартиры переезжают 187 семей, — рассказал мэр. — Наряду с этим в Иркутске реализуются проекты развития застроенных территорий и комплексного развития территорий. Благодаря им есть возможность без привлечения бюджетных средств сносить старые и строить новые дома. В таких случаях все затраты по переселению на себя берут инвесторы».

В рамках рабочего выезда глава столицы Прибайкалья и участники проекта #вместесМэром посетили новостройку, в которой накануне начали вручать ключи 144 участникам долевого строительства. К возведению жилого объекта на улице Летописца Нита Романова приступили пять лет назад, однако вовремя завершить его не удалось. Неблагоприятно повлияли сразу несколько факторов: кризисная ситуация в АО «УКС Иркутска», которое к 2020 году находилось в предбанкротном состоянии, а также ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и экономическими санкциями.

«Сегодня компания выполнила все обязательства перед дольщиками. Это результат системной работы команды мэрии, депутатов городской Думы, строителей. УКС возвращает свои позиции надежного застройщика и партнера в реализации государственных и муниципальных программ. Темпы взяты хорошие, качество на достойном уровне», — подчеркнул Руслан Болотов.

«Масштабы строительства в микрорайоне “Эволюция” впечатляют. Несмотря на то, что много новостроек, есть свободные площади для прогулок, развита инфраструктура. Вблизи жилых объектов новые школа и детсады. Также Руслан Николаевич рассказал о ближайших планах развития Ново-Ленино, возможно, в дальнейшем подумаю над тем, чтобы поселиться в этом районе», — поделился впечатлениями Иван Акулов.

Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Иркутске поэтапно работает муниципальная программа. В 2022—2023 годах было приобретено 422 квартиры для переселения более тысячи иркутян, в том числе 374 построило УКС Иркутска. Всего с начала реализации нацпроекта из ветхого фонда выехали более 4,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба мэрии. Переселение из аварийного жилья будет продолжаться.

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