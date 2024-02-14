МУП «Комбинат питания Иркутска» продолжает оптимизировать производство

В прошлом году здесь обновили оборудование и отремонтировали цех, который изготавливает горячую кулинарную продукцию.
«Предприятие обеспечивает сбалансированным и правильным питанием 85 тысяч маленьких иркутян. Те результаты, которые мы видим, стали возможными благодаря постоянной модернизации. Это дает положительный эффект: расширение ассортимента, повышение качества. Важно, что всю продукцию делают из натуральных ингредиентов и отечественного сырья. Будем и дальше развивать производство, учитывая пожелания родителей, педагогов и самих ребят. Также большое внимание уделяется индексированию зарплаты сотрудников. Сегодня комбинат является одним из крупных работодателей в городе», — отметил мэр Руслан Болотов.
Во время ремонта смонтировали систему вентиляции, установили новые рукомойники и лифт для соблюдения поточности производства готовых блюд. Покрасили стены, потолки. Обустроили хлебобулочный цех. Здесь же предусмотрели отдельные помещения для обработки овощей и просева муки. Заменили изношенное оборудование. Закупили аппараты для изготовления котлет, сырников, вареников, фрикаделек, которые включат в детское меню.
В 2023 году по нацпроекту было заключено соглашение с Агентством развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия». На базе комбината разработан стандарт по специальности «Повар». Программа учитывает специфику детского питания и рабочих мест в пищеблоках. Она позволяет сократить время обучения сотрудников и повысить качество питания.
Появились сырники с цукатами, индейка в сыре, фрикадельки. Выпустили новинки: йогурты «Греческий», «Манго-Чиа», молочные коктейли «Тоффи», «Пинаколада», освежающий напиток.
«Совместно с товароведами и ветеринарной службой контролируем качество сырья. Наши технологи отслеживают все процессы. Производство полуфабрикатов в цехах значительно сокращает нагрузку на пищеблоки и столовые детских садов, школ. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем продолжать оптимизацию», — рассказал директор МУП «Комбинат питания» Сергей Калиновский.
Предприятие обслуживает 67 общеобразовательных и 130 дошкольных учреждений. На нем изготавливают полуфабрикаты из мяса, рыбы, творога, овощей высокой степени готовности, молочную и кисломолочную продукцию. Все они пользуются большим спросом и реализуются в 48 собственных торговых точках в Иркутске, Ангарске и Шелехове. С этого года готовые изделия можно приобрести в супермаркетах города. Ассортимент рассчитан на детей от 6 месяцев и взрослое население.