МУП «Комбинат питания Иркутска» продолжает оптимизировать производство

«Предприятие обеспечивает сбалансированным и правильным питанием 85 тысяч маленьких иркутян. Те результаты, которые мы видим, стали возможными благодаря постоянной модернизации. Это дает положительный эффект: расширение ассортимента, повышение качества. Важно, что всю продукцию делают из натуральных ингредиентов и отечественного сырья. Будем и дальше развивать производство, учитывая пожелания родителей, педагогов и самих ребят. Также большое внимание уделяется индексированию зарплаты сотрудников. Сегодня комбинат является одним из крупных работодателей в городе», — отметил мэр Руслан Болотов.