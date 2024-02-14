Три мусороперерабатывающих завода построят в Красноярском крае

Об этом сообщает пресс-служба компании. Общая мощность обработки предприятий должна составить 277 тыс. т в год. По данным РЭО, регион уже рассматривает частную концессионную инициативу. Заключение концессии планируется в июне 2024 года.



Расчетная стоимость объектов оценивается в 8,3 млрд руб. По словам заместителя гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, объем этих средств, полученных от размещения облигационного выпуска, составит около 7 млрд руб.



«Создание предприятий позволит сократить количество отходов, направляемых на захоронение в регионе, в два раза. Все проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений, то есть государственно-частного партнерства», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.



Ранее сообщалось о планах РЭО направить на софинансирование строительства мусороперерабатывающих комплексов в Сибири 60 млрд руб. Это около 95% средств, требуемых на реализацию проектов, общая мощность которых составит 5,8 млн тонн в год.



Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.



Александра Стрелкова.